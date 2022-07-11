جوائز كاف – مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تواجد منتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين للظفر بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية تواجد 10 منتخبات، قبل أن يقلصها الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى 5 منتخبات اليوم الإثنين.

ويتواجد في القائمة النهائية رفقة مصر منتخبات: السنغال، الكاميرون، المغرب، بوركينا فاسو.

بينما تم استبعاد منتخبات جزر القُمر، مالي، غينيا الاستوائية، جامبيا، تونس التي تواجدت في القائمة الأولية.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.

وتتواجد مصر في القائمة النهائية بعد وصولها لنهائي كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022.

كما تحضر السنغال -أبرز المرشحين لحصد الجائزة- بعد فوزها بلقب أمم إفريقيا، بالإضافة إلى وصولها إلى نهائيات كأس العالم.

ويحضر المغرب الذي وصل إلى المونديال بدوره، والكاميرون التي احتلت المركز الثالث في أمم إفريقيا، وبوركينا فاسو التي حلت رابعة في البطولة.

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