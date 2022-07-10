تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أتطلع لمواجهة يونايتد

يتطلع الدنماركي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد لمواجهة الجار مانشستر يونايتد.

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال هالاند أثناء تقديمه: "أنا متأكد أنا سنحظى بأوقات جيدة معا هنا".

وأضاف "الفريق الذي أتطلع لمواجهته؟ لا أحب أن أذكر الاسم ولكنه مانشستر يونايتد".

ويقام الدربي ذهابا على ملعب الاتحاد في 1 أكتوبر وإيابا أولد ترافورد في 14 يناير.

وواصل "أمتلك العديد من القمصان الخاصة بسيرجيو أجويرو في المنزل".

وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند لمدة خمس سنوات.

وسيرتدي ابن الـ21 عاما الرقم 9 مع مانشستر سيتي.

هالاند سجل 85 هدفا وصنع 22 آخرين في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.