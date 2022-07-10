تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أتطلع لمواجهة يونايتد

الأحد، 10 يوليه 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند أثناء تقديمه في مانشستر سيتي

يتطلع الدنماركي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد لمواجهة الجار مانشستر يونايتد.

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال هالاند أثناء تقديمه: "أنا متأكد أنا سنحظى بأوقات جيدة معا هنا".

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وأضاف "الفريق الذي أتطلع لمواجهته؟ لا أحب أن أذكر الاسم ولكنه مانشستر يونايتد".

ويقام الدربي ذهابا على ملعب الاتحاد في 1 أكتوبر وإيابا أولد ترافورد في 14 يناير.

وواصل "أمتلك العديد من القمصان الخاصة بسيرجيو أجويرو في المنزل".

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— Sam Lee (@SamLee) July 10, 2022

وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند لمدة خمس سنوات.

وسيرتدي ابن الـ21 عاما الرقم 9 مع مانشستر سيتي.

هالاند سجل 85 هدفا وصنع 22 آخرين في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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