تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أتطلع لمواجهة يونايتد
الأحد، 10 يوليه 2022 - 16:12
كتب : FilGoal
يتطلع الدنماركي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد لمواجهة الجار مانشستر يونايتد.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.
وقال هالاند أثناء تقديمه: "أنا متأكد أنا سنحظى بأوقات جيدة معا هنا".
وأضاف "الفريق الذي أتطلع لمواجهته؟ لا أحب أن أذكر الاسم ولكنه مانشستر يونايتد".
ويقام الدربي ذهابا على ملعب الاتحاد في 1 أكتوبر وإيابا أولد ترافورد في 14 يناير.
وواصل "أمتلك العديد من القمصان الخاصة بسيرجيو أجويرو في المنزل".
— Sam Lee (@SamLee) July 10, 2022
وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند لمدة خمس سنوات.
وسيرتدي ابن الـ21 عاما الرقم 9 مع مانشستر سيتي.
هالاند سجل 85 هدفا وصنع 22 آخرين في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.
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