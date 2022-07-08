أجندة مباريات الزمالك فيما تبقى من يوليو.. قمة ومباريات مثيرة في الدوري

يخوض الزمالك مباريات عديدة فيما تبقى من شهر يوليو الجاري سواء في الدوري أو كأس مصر.

فما هي المباريات التي سيخوضها الزمالك في الشهر الجاري ومن هم منافسيه؟

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