أجندة مباريات الزمالك فيما تبقى من يوليو.. قمة ومباريات مثيرة في الدوري

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

يخوض الزمالك مباريات عديدة فيما تبقى من شهر يوليو الجاري سواء في الدوري أو كأس مصر.

فما هي المباريات التي سيخوضها الزمالك في الشهر الجاري ومن هم منافسيه؟

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الزمالك الأهلي
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