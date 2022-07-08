لوكا يويفيتش يصل فلورنس لإتمام انتقاله إلى فيورنتينا

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

احتفال لوكا يوفيتش بهدفه في مرمى ريال سوسيداد

وصل لوكا يوفيتش إلى مدينة فلورنس اليوم الجمعة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف فيورنتينا قادما من ريال مدريد.

وسيوقع يوفيتش على عقد لمدة موسمين مع فيورنتينا حتى نهاية شهر يونيو 2024 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.

ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق فإن يوفيتش سينضم لفيورنتينا بشكل مجاني مع تحمل النادي لراتبه بالكامل.

وسيضع ريال مدريد بندا يسمح له بالحصول على 50% من قيمة صفقة بيع يوفيتش من قبل فيورنتينا في المستقبل.

يوفيتش كان قد انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب 24 عاما خلال الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وكان يوفيتش قد قضى الموسم قبل الماضي معارا لناديه السابق بسبب عدم حصوله على فرصة كبيرة مع ريال مدريد.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

طالع أيضا

إيهاب الكومي يرد على الانتقادات التي طالت اتحاد الكرة

الحكم النهائي في قضية فساد بلاتيني وبلاتر

بيدري يصبح وريث إنييستا رسميا

محاولة جديدة من يونايتد لضم ليساندرو مارتينيز

لوكا يوفيتش ريال مدريد فيورنتينا
نرشح لكم
"عشت حلمي".. جاك ويلشير يعلن اعتزاله في سن الـ30 مانشستر سيتي يعلن انضمام ألفاريز رودريجو يعلن نيته تجديد تعاقده مع ريال مدريد سبورت: نادي إنجليزي جديد يسعى للتعاقد مع أسينسيو براءة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد وريث إنييستا.. بيدري يغير رقم قميصه مع برشلونة فياريال يعلن عودة بيبي رينا سوقهم المثير مستمر.. دي مارزيو: مونزا مهتم بضم كافاني
أخر الأخبار
"عشت حلمي".. جاك ويلشير يعلن اعتزاله في سن الـ30 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكا يويفيتش يصل فلورنس لإتمام انتقاله إلى فيورنتينا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن انضمام ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
رودريجو يعلن نيته تجديد تعاقده مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: نادي إنجليزي جديد يسعى للتعاقد مع أسينسيو ساعة | ميركاتو
إيهاب الكومي عن جدولة ديون الزمالك: اتحاد الكرة يعامل كل الأندية بسواسية 2 ساعة | الكرة المصرية
براءة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا إيبوكا.. وجديد موقف محمود جاد من ويجان 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية