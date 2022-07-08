رودريجو يعلن نيته تجديد تعاقده مع ريال مدريد
الجمعة، 08 يوليه 2022 - 12:54
كتب : FilGoal
أعلن رودريجو جناح ريال مدريد نيته تجديد تعاقده مع الفريق الملكي.
رودريجو سيلفا
النادي : ريال مدريد
وقال اللاعب البرازيلي لموقع "إيه بي سي" الإسباني اليوم الجمعة: "نعم سوف أجدد تعاقدي".
وأضاف "ريال مدريد هو حلمي".
وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن العقد الجديد للاعب البرازيلي سيمتد لعام 2028.
وكشف رومانو أن الشرط الجزائي في تعاقد رودريجو سيبلغ مليار يورو.
وانضم اللاعب صاحب الـ21 عاما إلى ريال مدريد قادما من صفوف سانتوس في عام 2019.
وينتهي تعاقده الحالي مع اللوس بلانكوس في عام 2025.
ومنذ انضمامه للفريق خاض رودريجو مع ريال مدريد 108 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 21 آخرين.
وتوج رودريجو بالدوري الإسباني مرتين ومثلهما لكأس السوبر الإسباني ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا.
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