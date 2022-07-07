بسنت حميدة: حلمت بذهبية البحر المتوسط قبل 4 سنوات.. وعانيت بعد غيابي عن أولمبياد طوكيو

الخميس، 07 يوليه 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

بسنت حميدة - ألعاب قوى

كشفت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوى والمتوجة بذهبيتين في العدو بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 إنها دائما ما كانت تحلم باعتلاء منصات التتويج.

وتحدثت بسنت حميدة لقناة "سي بي سي" اليوم الخميس قائلة: "شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا في 2018 وحصلت على المركز السادس وجلست أبكي وأنا أشاهد كل من يتوج بالميداليات رغم تحقيقي أفضل رقم مصري آنذاك".

وبررت "كنت أحلم دائما بالتواجد على منصة التتويج بالحصول على الذهبية وحققت ذلك الآن".

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وعن غيابها عن أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا قالت: "المشاركة في الأولمبياد حلم لأي رياضي ولحدوث ذلك يجب أن أحصل على أرقام تأهيلية معينة والأمر صعب جدا ونجحت قبل أولمبياد طوكيو في تحقيقه وظننت أنني حققت الحلم".

وتابعت "وقبل السفر بـ3 أيام تعرضت لمزق قوي جدا وانهرت بسبب الحزن ولم أكن أستطيع السير وحدي كان زوجي يساعدني للسير وظللت 3 أشهر أقاتل لأخرج من الحالة النفسية السيئة".

وعن تدريباتها قالت: "بعد التدريب يوميا في السادسة صباحا أعود لمنزلي وأقوم بالاستشفاء بالثلوج التي يجلبها لي شقيقي دائما من مسافة بعيدة".

وأتمت بسنت حميدة "والدي ساعدني كثيرا كذلك فهو لاعب تايكوندو سابق وقد أعد صالة رياضية كاملة في المنزل للتدرب دائما".

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