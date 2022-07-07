مباشر نهائي كأس الرابطة - فيوتشر (1) (0) غزل المحلة.. جوووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وحسم كلا الفريقان تأهله للنهائي على حساب الإسماعيلي وإنبي.

وحصد الإسماعيلي المركز الثالث بالفوز على إنبي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويسعى فيوتشر لحصد اللقب الأول في تاريخه بينما يأمل غزل المحلة في الفوز باللقب الثالث بعد لقبي الدوري 1973 وكأس الاتحاد المصري 1994.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 32: جووول أووول.. محمد فاروق يرسل عرضية أرضية تغالط الحارس ويودعها كريم نيدفيد في الشباك برأسية.

ق 23: باولن فوافي يتوغل ويسدد كرة قوية يتصدى لجنش ويحولها لركنية.

ق 15: جوزيف جوناثان يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس بثبات.

بداية اللقاء