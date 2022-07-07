انتهت كأس مصر - المصري (1) - (0) إيسترن كومباني.. خامس المتأهلين لربع النهائي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

يلعب المصري ضد إيسترن كومباني على استاد برج العرب ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز واللحاق بأندية المقاولون العرب وبيراميدز والسويس وسموحة ضمن ربع نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة

ق90 رأسية خطيرة من أحمد عبدالموجود مدافع إيسترن كومباني تمر أعلى مرمى المصري

ق 78 محمد جريندو يسجل الهدف الأول للنادي المصري من ركلة جزاء

ق 77 ركلة جزاء

ق70 هجمة خطيرة لإيسترن كومباني ينقذها عصام ثروت

ق47 محمد جريندو يهدر فرصة مؤكدة مع بداية الشوط الثاني بعد تسديدة قوية

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق46 عمرو مرعي يهدر فرصة هدف مؤكد على بعد قليل من مرمى إيسترن كومباني بعد متابعة تسديدة ارتطمت بالقائم

ق39 هجمة خطيرة لنادي إيسترن كومباني يكملهها محمد خليفة بتسديدة قوية يتصدى لها بصعوبة عصام ثروت حارس المصري

ق29 عمرو مرعي يهدر فرصة هدف مؤكد من إنفراد تام أنقذه عمرو حسام

ق22 عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد رأسية جريندو

ق16 فريد شوقي يرسل كرة طولية خطيرة في منطقة جزاء إيسترن يحاول جريندو وضعها في الشباك لكن كرته تمر بجوار المرمى بقليل

ق14 عرضية خطيرة من إلياس الجلاصي تمر أمام أحمد علاء المواجه لمرمى إيسترن لتضيع فرصة هدف مؤكد على المصري

ق10 حصل عمرو مرعي مهاجم المصري على خطا قريب من منطقة جزاء إيسترن كومباني

ق6 محمد عنتر يقود هجمة من الجانب الأيسر ويرسل عرضية ينقذها عمرو حسام

ق3 هجمة خطيرة للنادي المصري لكن دفالع إيسترن يشتت الكرة

انطلاق المباراة

المصري إيسترن كومباني
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