مباشر كأس مصر - المصري (0) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني

الخميس، 07 يوليه 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

يلعب المصري ضد إيسترن كومباني على استاد برج العرب ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز واللحاق بأندية المقاولون العرب وبيراميدز والسويس وسموحة ضمن ربع نهائي كأس مصر.

لمتابعة مباراة المصري وإيسترن كومباني دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة
كأس مصر - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وأوفا يغيب عن إيسترن كومباني بيلد: لتعويض ليفاندوفيسكي.. جواو فيليكس يظهر على قائمة بايرن ميونيخ كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي

ق46 عمرو مرعي يهدر فرصة هدف مؤكد على بعد قليل من مرمى إيسترن كومباني بعد متابعة تسديدة ارتطمت بالقائم

ق39 هجمة خطيرة لنادي إيسترن كومباني يكملهها محمد خليفة بتسديدة قوية يتصدى لها بصعوبة عصام ثروت حارس المصري

ق29 عمرو مرعي يهدر فرصة هدف مؤكد من إنفراد تام أنقذه عمرو حسام

ق22 عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد رأسية جريندو

ق16 فريد شوقي يرسل كرة طولية خطيرة في منطقة جزاء إيسترن يحاول جريندو وضعها في الشباك لكن كرته تمر بجوار المرمى بقليل

ق14 عرضية خطيرة من إلياس الجلاصي تمر أمام أحمد علاء المواجه لمرمى إيسترن لتضيع فرصة هدف مؤكد على المصري

ق10 حصل عمرو مرعي مهاجم المصري على خطا قريب من منطقة جزاء إيسترن كومباني

ق6 محمد عنتر يقود هجمة من الجانب الأيسر ويرسل عرضية ينقذها عمرو حسام

ق3 هجمة خطيرة للنادي المصري لكن دفالع إيسترن يشتت الكرة

انطلاق المباراة

المصري إيسترن كومباني
نرشح لكم
مران الأهلي - طاهر يخوض جلسة تأهيل.. وسواريش يقود تدريبات خاصة للمدافعين عودة عبد القادر إلى تدريبات الأهلي.. والكشف عن موقفه من المشاركة أمام فيوتشر كأس مصر - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وأوفا يغيب عن إيسترن كومباني استراحة كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول لمباراة تحديد المركز الثالث كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي نادي زد يختتم اختبارات الناشئين السنوية ويشيد بالإقبال الكبير نهائي كأس الرابطة.. هل يؤكد فيوتشر عقدة غزل المحلة أم ينتفض زعيم الفلاحين؟ كما انفرد في الجول - طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الجونة
أخر الأخبار
مران الأهلي - طاهر يخوض جلسة تأهيل.. وسواريش يقود تدريبات خاصة للمدافعين 30 دقيقة | الكرة المصرية
عودة عبد القادر إلى تدريبات الأهلي.. والكشف عن موقفه من المشاركة أمام فيوتشر 48 دقيقة | الكرة المصرية
ليفربول يجدد تعاقد جو جوميز بعقد طويل الأمد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - مصر تطلب استضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 53 دقيقة | كرة سلة
مباشر كأس مصر - المصري (0) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وأوفا يغيب عن إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
استراحة كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول لمباراة تحديد المركز الثالث ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط