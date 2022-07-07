استراحة كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول لمباراة تحديد المركز الثالث

الخميس، 07 يوليه 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وإنبي المقامة من أجل تحديد المركز الثالث في كأس الرابطة المصرية.

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيما خسر إنبي أمام فيوتشر بهدفين دون رد.

وتقام المباراة النهائية في التاسعة والنصف مساء اليوم -الخميس- في استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 36 وجيه عبد الحكيم يسدد ولكن بجوار القائم

ق 16 محمد مرسي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمد فوزي بثبات.

ق 15 محمد مخلوف سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 4 جووول عمرو الحلواني يسجل من ركلة الجزاء.. 1-0 للدراويش

ق 3 ركلة جزاء مبكرة.. ما حدث ضد الإسماعيلي أمام المحلة يحدث لصالحه هذه المرة. عبد الله عادل يعرقل محمد عبد السميع داخل المنطقة

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية إنبي الإسماعيلي
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