حوار في الجول - يحيى خالد عن الاحتراف في المجر والمقارنة بالأحمر وهزيمة الدنمارك

تحدث FilGoal.com مع يحيى خالد نجم فيزبريم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد في حوار مطول.

وحقق يحيى خالد المركز الرابع مع فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكل ما يلي على لسان يحيى خالد

شعبية اليد في المجر

"المجر مثل كل العالم يحبون كرة القدم، طالما أنت لاعب مصري ومميز سيتم تشبيهك بمحمد صلاح، هو نموذج مشرف وشيء يدعو للفخر أن يرتبط اسمك به".

"كرة اليد في المجر مثل مصر تعتبر الثانية بعد كرة القدم، ولديهم اهتمام أيضا بكرة الماء".

"الدولة تهتم بكرة اليد في مجر ولديها صيت كبير هناك من دعم ورعاية".

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نظام الدوري المجري والفارق مع المصري

"دائما النهائيات تشهد أمور غير متوقعة، فيزبريم قدّم موسما رائعا وكان لدينا ثقة في الفوز بالدوري ولكن لأمر غير متوقع خسرنا المباراة".

"أما في أوروبا كنا رابع المجموعة بينما كيلسي أول وبرشلونة ثاني لذلك كانوا مفضلين للنهائي واللقب، كنا نقدم مستوى جيد في تلك الفترة لكن تلك هي الرياضة".

"من وجهة نظري وليس بسبب خسارة اللقب فقط، ولكن نظام الدوري غير عادل لأنه يشبه نظام الكأس، الدوري يجب أن يكون ليحصده الفريق الأفضل طوال الموسم وليس لكل الفرق حظوظ".

"ذهبت إلى فيزبريم وقت قيادة ديفيد ديفيز المدير الفني السابق لمنتخب مصر والذي كان يعرفني جيدا، وشاهدوني بصورة جيدة خلال مباريات كأس العالم وخاصة أمام المجر".

"اضطروا لمشاركتي بشكل أساسي بسبب إصابة ثنائي الفريق في مركزي، وظهرت ثقتي وأدائي فأشادوا بي وأبلغوني باستغلالي للفرصة".

"الفارق بين الدوري المصري والمجري ليس كبيرا، الأهلي والزمالك أفضل بكثير من باقي أندية الدوري المجري بخلاف الأندية المتأهلة لدوري الأبطال".

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انضمام الدرع والزمالك

"متبقي في تعاقدي موسمين، لكن عليك مقارنة العروض المقدمة من ناحية البلد والماديات وحاجة الفريق لمركزك ووقتها تحسم قرارك".

"بالطبع لدي طموحات أكبر، بالنسبة للمقارنة من ناحية المتابعة المصرية فهناك من يقول باريس سان جيرمان وقوة الدوري الفرنسي، ولكن آخر عامين وصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال ولم يصعدوا".

"فيزبريم تابع يحيى الدرع أكثر من مرة، وكان هناك اهتمام بضمه وتواصلوا معي للحصول على رأيي".

"التواصل معي كان بعيد عن الناحية الفنية ولكن للتعرف على إمكانية تأقلمه".

"الزمالك؟ لا أعلم في المستقبل ما سيحدث، ولكن في الوقت الحالي طموحي الحالي لا يمكن تحقيقه سوى في أوروبا ولدي فترة كبيرة قبل التفكير في العودة إلى مصر".

"بالتأكيد حال قررت العودة إلى مصر سأكون سعيد بالعودة إلى الزمالك".

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منتخب مصر

"ليه لأ؟ خسرنا من الدنمارك برميات ترجيحية وحصدت اللقب في النهاية، كان من المهم أن يصدق الجميع قدرتنا على تحقيق الفوز على الفرق الكبرى".

"الجميع يعلم إمكانياتنا الفترة الحالية وقدرتنا على المنافسة، ولكن لا يزال أمامنا الكثير فلم نحقق شيئا".

"كنا في فقاعة طبية وقت بطولة العالم ولم نكن نعلم أي شيء عن العالم الخارجي، تفاجئنا بعد البطولة برد الفعل، كان هدفنا منذ البداية تحقيق ميدالية في بطولة العالم".

"الكثير من اللاعبين الأجانب أبلغوني أن بطولة العالم لو كانت بجماهير كنا سنحقق اللقب، وفي رأيي كان بإمكاننا بالفعل تخطي الدنمارك".

"المستوى في المربع الذهبي يكون قريبا، فوزنا على السويد وإذا كانت تأهلت ربما تفوز على فرنسا بصورة طبيعية".

"يجب على الجميع تفهم فكرة أن المستوى مرتفع جدا وهم يمتازون عنا بالخبرات والاحتكاك لذلك لا تسير نفس المباريات بنفس الطريقة".

"لدينا فريق يمكنه اللعب بمستوى مرتفع لمدة سبع سنوات مقبلة، حصلنا على عدد من اللاعبين الشباب ويحصلون على خبرات كبيرة".

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الاحتراف وأحمد الأحمر

"خرجت للاحتراف في عمر 19 عاما وتطورت جدا من الناحية البدنية وطريقة المعيشة بالإضافة لاكتساب خبرات كبيرة".

"عندما تلعب في وسط ذلك المستوى وتذهب لبطولة العالم تصبح ندا لهم عكس التواجد على المستوى المحلي لا تكن معروفا لهؤلاء اللاعبين".

"طبيعي أن يقل مستوى الدوري المصري بسبب تواجد الكثير من المواهب ولكن علينا أن نفخر بتواجد 10 أو 15 لاعبا في الدوريات الكبرى".

"تسويق كرة اليد في الخارج مختلف عن مصر فأغلب الأندية كرة يد فقط عكس هنا الأهلي والزمالك أندية كرة قدم في الأساس وهذا يؤثر على فكرة التسويق، في رأيي يجب أن تكون هناك شركة لكرة اليد مختلفة عن إدارة كرة القدم".

"منذ أول يوم اتخذت أمر لعبي في نفس مركز أحمد الأحمر كتحد بالنسبة لي، عليّ الاستمرار في نفس المستوى أكثر من موسم".

"لا يمكن مقارنتك مع أحمد الأحمر كاسم، لأن الجميع يعلم ما قدمه في السنوات الماضية وبالتأكيد تسعى للسير على خطاه".

"دائما ما أحصل على تشجيع أحمد الأحمر ويتواصل معي بعد الفوز والخسارة وأشعر بأهمية الأمر من دعمه".

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أمم إفريقيا

"آخر 20 عاما من بطولة إفريقيا وهي بين مصر وتونس فقط، نعطي احترام لكل الفرق ولكن هذا هو المستوى".

"المهم بالنسبة لنا التحضير لكل الفرق، الجميع يتحدث عن تفوقنا على تونس ولكن لم نواجههم منذ عامين ويجب أن نخاف بعض الشيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

"أتوقع أن يكون النهائي أٌقل بعض الشيء من نصف النهائي إذا تواجه منتخبا مصر وتونس، ولكن النهائي بدون مقياس وسيشهد ندية أكيد".

"لم أحضر مباراة مع منتخب بحضور جماهير وأتمنى حضور الجماهير لتعويض ما فاتنا في بطولة العالم 2021 والفرحة معهم داخل الملعب".

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