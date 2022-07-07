بسبب تغريدة من 9 سنوات.. سرقسطة يتراجع عن ضم حارس مرمى

الخميس، 07 يوليه 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

جايزكا كامبوس - سيلتا فيجو

أعلن نادي ريال سرقسطة التراجع عن التعاقد مع جايزكا كامبوس بسبب منشورات قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق سرقسطة مع كامبوس حارس مرمى الفريق الرديف لـ سيلتا فيجو، قبل أن يتراجع في آخر لحظة.

وأرجع سرقسطة هذا القرار لمنشورات سابقة وجدتها جماهير النادي للاعب يسب فيها الفريق.

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وترجع تلك المنشورات إلى عام 2013 وقتما كان الحارس يبلغ من العمر 16 عامًا.

وعبر سرقسطة عن دهشته ورفضه للكلمات التي قالها الحارس في تلك المنشورات.

قبل أن يعود في بيان آخر ويعلن "القرار الصعب" بعدم التعاقد مع جايزكا كامبوس.

وقال سرقسطة أن "هذا الاستغناء لم يكن سهلا، ولكن واحدة من المبادئ الأساسية لـ سرقسطة هو احترام تاريخنا وجماهيرنا".

وأكمل سرقسطة أن "مسؤولية النادي هي الالتزام بتلك المبادئ"، وأن النادي "يتفهم أن المنشور يرجع إلى 2013 وأنه يتعلق بخطأ لمراهق وهو لا يعكس شخصية واحترافية كامبوس حاليًا".

وتابع سرقسطة أن النادي يرى أن "ضغطا مماثلا سيصعب من مسيرة اللاعب مع الفريق، وأنه وبرغم ذلك الموقف المؤسف"، فإن النادي يتمنى "الأفضل لـ جايزكا في تحدياته المقبلة".

وترجع التغريدة الجدلية إلى يوم 19 مايو 2013 عبر تويتر أثناء مباراة بين أتليتك بلباو وسرقسطة.

وعلى ما يبدو فـ كامبوس المولود في إقليم الباسك كان مشجعًا لـ أتليتك بلباو في صغره.

وغرد كامبوس قائلًا: "أشعر بالقرف من سرقسطة"، محتفلًا بهدف انتصار بلباو في الوقت القاتل بواسطة إيباي جوميز وقتها.

وبعد مرور 9 سنوات كاملة، خضع كامبوس للكشف الطبي في منشأت سرقسطة واجتازه بنجاح، ووقّع على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين.

لكن إدارة سرقسطة -الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني- تراجعت على الفور بعد ظهور التغريدات القديمة لـ كامبوس.

حالة جوارديولا

وتذكرنا تلك الحالة بما حدث مع سيرجي جوارديولا وقت انضمامه إلى برشلونة قبل عدة سنوات.

مهاجم رايو فايكانو الحالي كان قد انضم إلى برشلونة (ب)، قبل أن تظهر تغريدات قديمة له يشجع فيها ريال مدريد ويسب برشلونة.

ليتراجع برشلونة عن الصفقة بعد الإعلان عنها رسميًا.

وقال برشلونة في بيانه وقتها: "النادي قرر فسخ التعاقد الموقع مع اللاعب سيرجي جوارديولا بعد علمه بأمر التغريدات العدوانية ضد المنتمين لـ برشلونة وكتالونيا".

اللاعب تحدّث عبر إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية مباشرة بعد أن سرّحه النادي الكتالوني: "ارتكبت خطأ. أعتذر لـ كتالونيا وبرشلونة، وأتفهم قرار الإدارة، كنت لأتخذ نفس القرار شخصيا".

"أود إيضاح أنني لم أكتب هذه التغريدات، بل أحد أصدقائي أمسك هاتفي وفعل ذلك. إنه سوء تفاهم. التغريدات تعود لعام 2013، دعابة من أحد الأصدقاء، لم أعرف حتى بوجود هذه التغريدات".

"نادي برشلونة عاملني بصورة رائعة، أتفهم قرارهم، الآن سأذهب إلى منزلي وأترقب ما سيحدث".

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