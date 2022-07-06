استراحة كأس مصر – بيراميدز (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. تقدم أصحاب الأرض
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حيو ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16 من كأس مصر.
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نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.
ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق39: إصابة قوية لمحمد كوكو حارس سيراميكا بعد سقوطه بدون تدخل من أحد وتوقف المباراة لخروجه مستبدلا وعامر عامر يستعد للمشاركة.
ق17: جوووول أووول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف برأسية بعد عرضية من أحمد توفيق.
انطلاق المباراة.
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