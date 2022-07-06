استراحة كأس مصر – بيراميدز (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. تقدم أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حيو ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: إصابة قوية لمحمد كوكو حارس سيراميكا بعد سقوطه بدون تدخل من أحد وتوقف المباراة لخروجه مستبدلا وعامر عامر يستعد للمشاركة.

ق17: جوووول أووول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف برأسية بعد عرضية من أحمد توفيق.

انطلاق المباراة.