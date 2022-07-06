مباشر كأس مصر – بيراميدز (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حيو ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16 من كأس مصر.
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انطلاق المباراة.
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