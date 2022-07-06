انتهت كأس مصر – بيراميدز (2) - (1) سيراميكا كليوباترا.. أصحاب الأرض إلى ربع النهائي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حيو ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16 من كأس مصر.

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نهاية المباراة بانتصار بيراميدز بهدفين لهدف.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: طرد لمحمود البدري لاعب سيراميكا بعد حصوله على إنذارين.

ق69: جووووول حمزة مجدي يقلص الفارق سريعا ويسجل الهدف الأول لسيراميكا.

ق66: جووووول ثااان لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى.

ق60: مازال بيراميدز متقدما في النتيجة وسيطرة على مجريات المباراة

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: إصابة قوية لمحمد كوكو حارس سيراميكا بعد سقوطه بدون تدخل من أحد وتوقف المباراة لخروجه مستبدلا وعامر عامر يستعد للمشاركة.

ق17: جوووول أووول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف برأسية بعد عرضية من أحمد توفيق.

انطلاق المباراة.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا كأس مصر في الكأس
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