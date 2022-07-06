استراحة كأس مصر - طلائع الجيش (0)-(0) منتخب السويس.. نهاية الشوط الأول

فيريرا: الجميع سيحصل على فرصة.. ولن أقبل بالتهاون

حمزة الجمل: ما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة في الفنجان".. والمجلس أصر على بقائي

اتحاد الكرة يعلن توصل الزمالك إلى اتفاق بشأن مديونياته

اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الكومي لـ في الجول: تراجعنا عن الانسحاب من كأس مصر

جلسة ودية بين جمال علام ويحيى الكومي لمناقشة موقف الإسماعيلي في كأس مصر

مصطفى عبده لـ في الجول: أسعى لحصد لقب مع غزل المحلة كمدرب بعدما حققته كلاعب

جوائز كاف – هيام عبد الحفيظ مرشحة لأفضل لاعبة داخل إفريقيا.. وحضور وادي دجلة