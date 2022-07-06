استراحة كأس مصر - طلائع الجيش (0)-(0) منتخب السويس.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد منتخب السويس في دور الـ16 من كأس مصر 2021/2022.

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انطلاق المباراة

طلائع الجيش منتخب السويس كأس مصر
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