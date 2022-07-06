مباشر نهائي يد البحر المتوسط - مصر (7)-(7) إسبانيا.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:11
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام إسبانيا في نهائي منافسات كرة اليد رجال بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وتختتم منافسات دورة البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية اليوم الأربعاء.
واختتمت مصر منافسات البطولة في المركز السادس برصيد 51 ميدالية متنوعة.
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7-7 التعادل عن طريق علي زين
7-6 بكار يقلص الفارق
4-1 تفوق إسباني رغم النقص العددي
1-3 تقدم إسبانيا بعد مرور 5 دقائق
انطلاق المباراة
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