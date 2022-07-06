مباشر نهائي يد البحر المتوسط - مصر (1)-(4) إسبانيا.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

يلعب منتخب مصر أمام إسبانيا في نهائي منافسات كرة اليد رجال بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتختتم منافسات دورة البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية اليوم الأربعاء.

واختتمت مصر منافسات البطولة في المركز السادس برصيد 51 ميدالية متنوعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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4-1 تفوق إسباني رغم النقص العددي

1-3 تقدم إسبانيا بعد مرور 5 دقائق

انطلاق المباراة

دورة البحر المتوسط مصر إسبانيا
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