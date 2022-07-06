إندبندت: تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي بشأن ستيرلينج

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

ستيرلينج

توصل تشيلسي لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي بشأن انتقال اللاعب رحيم ستيرلينج للفريق الأزر بشكل نهائي وفقا لصحيفة إندبندت البريطانية.

الصحيفة أشارت إلى أن الناديين وافقا على إتمام الصفقة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني و10 مليون كإضافات.

ويعتبر تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد اللاعب الإنجليزي كهدف رئيسي لتدعيم خط هجوم الفريق.

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وفقا لإندبندت فإن الصفقة من المتوقع أن يتم إعلانها بشكل رسمي قريبا جدا لدرجة أنها قد توقعت سفر اللاعب في الجولة الأمريكية مع تشيلسي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

ويشعر اللاعب بالارتياح والرغبة في اللعب لتشيلسي كما يرغب في اللعب تحت قيادة توماس توخيل.

وفي حالة إتمام صفقة ستيرلينج سيكون هو أول تعاقدات تشيلسي في عهد تود بويلي الجديد والصفقة الاولى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وارتبط اسم ستيرلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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