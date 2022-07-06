الاتحاد السيراليوني: مباراتان بنتيجة 95-0 و91-1؟ لجنة مكافحة الفساد تنتظر المتورطين

فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم تحقيقا حول نتيجة مباراتين أسفرتا عن مجموع لا يصدق من الأهداف بلغ 187 هدفا، حسب توماس دادي بريما رئيس اتحاد كرة القدم هناك.

فقد فاز كاهونلا رينجرز على لومبيبو يونايتد بنتيجة 95-0، وانتصر جولف إف سي على كوكويما لبنان بنتيجة 91-1 ضمن التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز السيراليوني من دوري الدرجة الثانية.

المثير للدهشة أكثر أن الشوط الأول من المباراتين انتهى بنتيجة 2-0 و7-1 على التوالي.

وقال دادي بريما لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى وضعا محرجا كهذا يمر دون عقاب".

وأضاف "سيتم التعامل مع جميع الذين تثبت إدانتهم وفقا لقوانين اتحاد كرة القدم، كما سيتم تقديمهم إلى لجنة مكافحة الفساد في البلاد".

وشدد على أن اتحاد كرة القدم السيراليوني سيحقق مع لاعبي ومسؤولي جميع الأندية الأربعة المعنية، ومسؤولي المباراتين المعينين واتحاد كرة القدم في المنطقة الشرقية.

وأكد أنه لا يتسامح مطلقا مع التلاعب بالمباريات في سيراليون، امتثالا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ماذا حدث؟

تساوى كاهونلا وجولف إف سي في عدد النقاط قبل الجولة الأخيرة من المباريات، وكانا يتنافسان على المركز المتبقي للمنطقة الشرقية في الدوري الوطني، والذي يعد بمثابة المرحلة النهائية المؤهلة للدوري الممتاز في سيراليون.

جرت المباراتان في وقت واحد، وانتهى الشوط الأول من المباراتين بنتيجة 2-0 و7-1 على التوالي.

في الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب حين سجل فريق كاهونلا 93 هدفا وأحرز فريق جولف 84 هدفا، حسب تقرير BBC.

اعتذار للجميع

من جهته، تقدم إريك كايتيل الرئيس التنفيذي لفريق كاهونلا باعتذار لمجتمع كرة القدم عن النتيجة الغريبة التي شهدتها مباراة فريقه ضد لومبيبو يونايتد.

وقال كايتيل في بيان أرسله لوسائل الإعلام السيراليونية: "أريد أن أبدأ بالاعتذار لمشجعي كرة القدم في البلاد والعالم بأسره، عن النتيجة الغريبة لمباراة فريق كاهونلا رينجرز".

وأضاف "أريد أن أؤكد أنني أدين بشدة مثل هذا السلوك غير الرياضي، الذي أظهره فريقي والفرق الأخرى المعنية".

وواصل "سأقوم بتشكيل لجنة للتحقيق مع الفريق بأكمله بما في ذلك الجهاز الفني والأعضاء التنفيذيين، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم".

وشدد رئيس كاهونلا "لن أكون أبدا جزءا من التلاعب بنتائج المباريات".

لا أعرف عدد الأهداف التي استقبلناها!

الطرف الثاني من هذه المباراة كان فريق لومبيبو الذي غاب مدربه عن اللقاء فتولى محمد سعيد جالوه مدير الفريق المسؤولية الفنية خلال اللقاء.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين من فريق لومبيبو الذي خسر بنتيجة 95-0.

وقال جالوه لـBBC: "لست على علم بأي تلاعب في المباريات، لكن لا يمكنني أن أضمن نزاهة الآخرين".

وأضاف "تلقينا الكثير من الأهداف في الشوط الثاني. شعرت بالإحباط وفي وقت ما تركت خط التماس في حالة من الغضب".

واستمر "لم أهتم بالمباراة بعد ذلك، لذلك لا يمكنني حتى معرفة عدد الأهداف التي استقبلناها في الإجمال".

وأوضح "إنني أدعو سلطات كرة القدم إلى التحقيق في المباراتين، ومحاسبة أي شخص يتبين أنه مقصر. وإذا لم يتم العثور على أي شخص مذنب بأي جريمة فليكن ذلك".

في النهاية، تم إلغاء كلا النتيجتين بسبب الاشتباه في التلاعب، لكن الجميع في انتظار نتائج التحقيق.

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