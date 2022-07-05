الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

يلتقي الأهلي أمام فيوتشر في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 24 بالدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام التاسعة مساءً.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

وتعادل الأهلي أمام الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث من 21 مباراة خاضها.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط مع خوض الزمالك لمباراتين أكثر.

كما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

وبذلك تنتهي كل مبايات الدور الأول رسميًا بعد خوض مباراة الأهلي والجونة.

الأهلي فيوتشر الدوري المصري
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