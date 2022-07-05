مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الأهلي.. خروج صلاح محسن

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

صلاح محسن - كريم طارق - الأهلي - الجونة

يحل الأهلي ضيفا على الجونة في ملعب خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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ق.61 طاهر ينطلق بمهارة كبيرة في الجهة اليمنى ويسدد أعلى العارضة بغرابة

ق.60 صلاح محسن يهدر بغرابة بتسديدة ضعيفة تصل لـ عماد السيد بعد عرضية مميزة من محمد هاني

ق.60 الشبراوي يهدد ويسدد كرة خطيرة يتصدى لها الشناوي

ق.53 تمريرة بينية رائعة من أفشة وتسديدة من شريف من لمسة واحدة وعماد السيد يتصدى نحو الركنية

ق.52 عرضية من السعداوي ورأسية من خالد قمر تستقر في يد الشناوي

ق.50 تسديدة من أفشة من ركلة حرة أعلى العارضة

ق.46 بطاقة صفراء لـ محمود الشبراوي بعد تدخل قوي على حمدي فتحي

بداية الشوط الثاني

دخول محمد عبد الجواد بدلا من عمرو طارق المصاب في تشكيل الجونة

نهاية الشوط الأول

ق.+46 محمد هاني يمرر إلى حمدي فتحي الذي سدد أعلى العارضة

ق.45 العارضة تمنع الهدف الأول للأهلي بعد عرضية علي معلول ورأسية صلاح محسن

ق.42 تسديدة جديدة من طاهر محمد تمر فوق العارضة

ق.40 تسلل جديد على صلاح محسن في مشهد متكرر بالشوط الأول

ق.32 علي معلول يسدد ركلة حرة تمر أعلى العارضة

ق.22 إسلام محارب يطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة بكثير

ق.14 تسديدة أرضية من طاهر يسيطر عليها عماد السيد دون مشاكل

ق.13 بطاقة صفراء لـ سيف العجوز بعد تدخل قوي على صلاح محسن

ق.6 صلاح محسن ينطلق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية نحو أفشة الذي سدد لكن الكرة تصطدم بالدفاع في طريقها للمرمى

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي الجونة
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