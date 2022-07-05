مباشر الدوري المصري - الجونة ضد الأهلي
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على الجونة في ملعب خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.
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المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
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