مباشر الدوري المصري - الجونة ضد الأهلي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي × الجونة

يحل الأهلي ضيفا على الجونة في ملعب خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي الجونة
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