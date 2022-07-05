مباشر الدوري المصري - الجونة ضد الأهلي

كأس مصر - الفوز الأكبر في تاريخ سموحة يقوده لربع النهائي على حساب كفر الشيخ

خبر في الجول - مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر بدون جماهير

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا يمكن محاسبة سواريش على نتائجه هذا الموسم