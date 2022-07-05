مباشر كأس مصر - سموحة (4) (0) كفر الشيخ.. الرابع بعد خطأ فادح

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

الجونة - سموحة - الصور من حساب الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وكفر الشيخ في دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022.

وحسم المقاولون العرب على حساب الجونة بطاقة التأهل الأولى لربع النهائي منذ عدة أيام.

لمتابعة المباراة بدقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 58: الراابع.. عرضية من مروان حمدي من الجهة اليمنى فشل الحارس في الإمساك بها ليستغلها صديق أوجولا ويضيف الرابع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو يلغي ركلة الجزاء.

ق 34: ضربة جزاء لسموحة عقب عرقلة مروان حمدي داخل منطقة الجزاء.

ق 32: إصابة الهاني سليمان وخروجه مشاركة عمر صلاح.

ق 25: جووول الثااالث.. بينية طولية من عبد الكبير الوادي إلى مروان حمدي الذي يراوغ المدافع ويسدد بأريحية في الشباك.

ق 24: تسديدة من عبد الكبير الوادي يتصدى لها الحارس ببراعة ويبعدها لركنية.

ق 20: جووول ثااان.. بينية من محمد كناريا يتسلمها صديق أوجولا ويتعرض لعرقلة ومن ثم يستحوذ على كرته من جديد ويسدد في منتصف المرمى.

ق 15: جووول أووول.. بينية من مصطفى الخواجة وتسديدة في الزاوية القريبة من داخل منطقة الجزاء تعلن هدف سموحة الأول في اللقاء.

بداية اللقاء

سموحة كفر الشيخ كأس مصر
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