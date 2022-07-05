شركة الكرة: سيظل هدف الأهلي الفوز بالبطولات.. وسنتعاقد مع شركة ملابس جديدة

شدد عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركة الكرة في الأهلي على أن هدف الشركة هو أن يظل النادي في تحقيق البطولات والإنجازات، وليس الجانب الاستثماري فقط.

وقال عمرو شاهين لإذاعة ميجا إف إم: " شركة الكرة تعمل بالفعل منذ عام كامل وكان من المفترض أن نتسلم قيادة قطاع الكرة في مايو من العام الماضي ولكن كان من الصعب تنفيذ ذلك".

وأضاف "امتداد الموسم تسبب في تأخر استلام شركة كرة القدم مهمة إدارة قطاع الكرة في الأهلي".

وأردف "شركة الكرة كان لها دورا هاما في الفترة الماضية وتتداخل مع إدارة النادي في جميع الأمور الخاصة بالفريق".

وأفصح "معايير اختيار المدير الفني للأهلي تم وضعها في شهر أغسطس من عام 2021 الماضي ورشحنا 30 اسما من المدربين، والأمر ليس له علاقة بـ موسيماني ولكن حتى يكون الأهلي مستعدا في أي وقت".

وأكد "99% من أسماء المدربين الذي تم تداولها في وسائل الإعلام لم تدخل دائرة اهتمام الأهلي من الأساس وفي النهاية تم اختصار القائمة إلى 4 مدربين فقط وتم الاستقرار على ريكاردو سواريش الذي تفوق على باقي الأسماء".

وواصل "شركة الكرة ستكون مسؤولة بشكل كامل عن عملية بيع وشراء اللاعبين وهدفنا تطوير هذا الأمر".

وأوضح "سيظل هدف الأهلي الأول والرئيسي هو الفوز بالبطولات، ولكن هدفنا أيضا هو أن يحقق قطاع كرة القدم الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية".

وبشأن العروض للاعبي الفريق قال: "لا يوجد أي عروض لضم ديانج وسنتحدث في هذا الأمر عندما يصلنا عرض رسمي لأي لاعب".

واستطرد "سنتعاقد مع شركة ملابس جديد لـ الأهلي وامتداد الموسم هو السبب في تأخر ذلك".

واستكمل "الأهلي بدون مبالغة يتأثر بشكل كبير مقارنة بأي فريق آخر لأننا النادي الوحيد الذي لعب نهائي إفريقيا 5 مرات في السنوات الماضية".

وشرح "لن يتم تقليص دور لجنة التخطيط ولكن سيتم توصيف دورها لتكون تابعة لشركة الكرة من أجل تنظيم العلاقة بين اللجنة وشركة الكرة".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نتوقع أن يكون هناك إقبالا شديدا على شراء أسهم شركة الأهلي فور طرحها في البورصة".

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