ديلي ميل: بسبب الإيقاف.. بداية ريتشارلسون مع توتنام ستتأجل

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - إيفرتون - توتنام

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية إيقاف ريتشارلسون لاعب توتنام الجديد.

وأعلن توتنام التعاقد مع ريتشارلسون قادما من إيفرتون بعقد لمدة خمس سنوات.

ويبدو بـأن ضربة البداية للاعب البرازيلي مع ناديه الجديد ستتأجل بسبب الإيقاف.

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وفقا لدايلي ميل فإن ريتشارلسون سيتم إيقافه لمدة مباراة بسبب احتفاله بالألعاب النارية داخل الملعب.

وكان ريتشارلسون قد سجل هدف الفوز لإيفرتون على تشيلسي بهدف دون مقابل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

واحتفل ريتشارلسون بهدف المباراة الوحيد مستخدما أحد الألعاب النارية التي تطلق دخان أزرق والتي قذفها أحد مشجعي إيفرتون على الملعب.

وشددت ديلي ميل على أن اللاعب صاحب الـ 25 عاما سيتم إيقافه لمدة مباراة بعد التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي حالة إيقافه سيغيب ريتشارلسون عن مباراة ساوثامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسيستعد توتنام لبداية الموسم المقبل بثلاثة مباراة ودية أمام كل من إشبيلية، ورينجرز وروما.

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