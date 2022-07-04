يحيى الكومي لـ في الجول: حمزة الجمل مستمر في تدريب الإسماعيلي

أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على استمرار حمزة الجمل في منصبه كمدير فني للفريق.

وقال يحيى الكومي لـFilGoal.com: "حمزة الجمل مستمر في منصبه كمدير فني ولن يرحل عن الإسماعيلي".

وأضاف "اجتماع مجلس الإدارة لا يزال مستمرا حتى الآن، وعقب نهاية الاجتماع سنعلن عن قرارات المجلس".

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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