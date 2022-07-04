يحيى الكومي لـ في الجول: حمزة الجمل مستمر في تدريب الإسماعيلي

الاثنين، 04 يوليو 2022 - 23:05

كتب : بسام أبوبكر

يحيى الكومي

يحيى الكومي

أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على استمرار حمزة الجمل في منصبه كمدير فني للفريق.

وقال يحيى الكومي لـFilGoal.com: "حمزة الجمل مستمر في منصبه كمدير فني ولن يرحل عن الإسماعيلي".

وأضاف "اجتماع مجلس الإدارة لا يزال مستمرا حتى الآن، وعقب نهاية الاجتماع سنعلن عن قرارات المجلس".

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وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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الإسماعيلي الدوري المصري يحيى الكومي حمزة الجمل
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