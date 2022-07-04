اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن مصير التصفيات بعد تأجيل أمم إفريقيا

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بعد تأجيل البطولة.

وأعلن كاف تأجيل أمم إفريقيا رسميا من صيف 2023 إلى يناير 2024 بسبب الأمطار.

واستفسر الاتحاد المصري عن مصير الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتقام المواجهة الأولى يوم 19 سبتمبر المقبل بينما المواجهة الأخرى يوم 27 من الشهر نفسه.

ويقع منتخب في مجموعة تضم فرق غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز المنتخب المصري في الجولة الافتتاحية على غينيا بهدف دون مقابل.

بينما في الجولة الثانية خسر منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل.

وتتساوى جميع منتخبات المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط لكل منهم ولكن يتذيل منتخب مصر الترتيب بفارق الأهداف.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2024.

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