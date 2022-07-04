مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (23)-(13) مقدونيا.. الشوط الثاني
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.
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23-13 الفارق يتسع لصالح مصر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
16-10 طوفان أحمر وتقدم مصري
6-5 لمصر
4-1 تقدم مصري
انطلاق المباراة
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