مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (23)-(13) مقدونيا.. الشوط الثاني

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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23-13 الفارق يتسع لصالح مصر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

16-10 طوفان أحمر وتقدم مصري

6-5 لمصر

4-1 تقدم مصري

انطلاق المباراة

البحر المتوسط دورة البحر المتوسط منتخب اليد مصر كرة يد
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مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (23)-(13) مقدونيا.. الشوط الثاني ساعة | رياضات أخرى
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