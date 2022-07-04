مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (0)-(0) مقدونيا.. نصف النهائي
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
========
انطلاق المباراة
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - رغم احتفالهن ببرونزية 400 م تتابع.. خطأ تقني يستبعد عداءات المغرب كرة يد - الأهلي يضم محترف برازيلي جدول البعثة المصرية في اليوم قبل الختامي من دورة البحر المتوسط.. سيف عيسى ومنتخب اليد كرة سلة - مصر إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.. وشرح طريقة التأهل ويمبلدون – سقوط الثور ألكاراز.. ودجوكوفيتش يعبر دون مفاجآت دورة البحر المتوسط - محمد طلعت يحقق برونزية فردي الفروسية دورة ألعاب المتوسط - ميدالية جديدة.. أشرقت درويش تحصل على فضية التايكوندو دورة البحر المتوسط - بسنت حميدة تواصل إنجازاتها وتحصد ذهبية 200 متر