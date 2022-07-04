مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (0)-(0) مقدونيا.. نصف النهائي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.

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انطلاق المباراة

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