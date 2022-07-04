انتهت كرة يد البحر المتوسط - مصر (34)-(30) مقدونيا.. الفراعنة إلى النهائي

دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة

دورة البحر المتوسط - الثالثة تاريخيا.. منتخب اليد يضمن ميدالية لـ مصر بالتأهل إلى النهائي

أشرف صبحي يعلق على فيديو محمود حسني ورفع الأثقال في غرفة من طوب أحمر