انتهت كرة يد البحر المتوسط - مصر (34)-(30) مقدونيا.. الفراعنة إلى النهائي
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
========
34-20 نهاية المباراة
32-19 التقدم المصري مستمر ومتبقي 3 دقائق
23-13 الفارق يتسع لصالح مصر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
16-10 طوفان أحمر وتقدم مصري
6-5 لمصر
4-1 تقدم مصري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة دورة البحر المتوسط - الثالثة تاريخيا.. منتخب اليد يضمن ميدالية لـ مصر بالتأهل إلى النهائي أشرف صبحي يعلق على فيديو محمود حسني ورفع الأثقال في غرفة من طوب أحمر يد - تونس تستضيف بطولة العرب المؤهلة لمونديال الأندية "سوبر جلوب" دورة البحر المتوسط - رغم احتفالهن ببرونزية 400 م تتابع.. خطأ تقني يستبعد عداءات المغرب كرة يد - الأهلي يضم محترف برازيلي جدول البعثة المصرية اليوم في دورة البحر المتوسط.. سيف عيسى ومنتخب اليد كرة سلة - مصر إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.. وشرح طريقة التأهل