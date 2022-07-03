مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي.. الثاني مع انطلاق الشوط
الأحد، 03 يوليه 2022 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
ويلتقي الفائز منهما مع غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الأربعاء.
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ق 48 جووول محمد فاروق يسجل الثاني.. ركنية وتسديدة يتصدى لها البلعوطي ليتابعها فاروق في المرمى
بداية الشوط الثاني
ق 45+1 جووول متابعة من أحمد عاطف بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي
ق 45 خطيرة من أحمد عاطف والبلعوطي يتصدى مرة أخرى
ق 30 تسديدة قوية من أحمد رفعت ترتد من العارضة
ق 12 رأسية خطيرة من عمر كمال يتصدى لها البلعوطي
ق 6 غنام محمد يسدد وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي يتصدى
ق 2 أحمد عاطف ينطلق بمحاولة فيوتشر الأولى ويسدد في الشباك من الخارج
بداية المباراة
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