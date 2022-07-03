مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي.. الثاني مع انطلاق الشوط

الأحد، 03 يوليه 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

فيوتشر - سعد سمير - أحمد رفعت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الفائز منهما مع غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 48 جووول محمد فاروق يسجل الثاني.. ركنية وتسديدة يتصدى لها البلعوطي ليتابعها فاروق في المرمى

بداية الشوط الثاني

ق 45+1 جووول متابعة من أحمد عاطف بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي

ق 45 خطيرة من أحمد عاطف والبلعوطي يتصدى مرة أخرى

ق 30 تسديدة قوية من أحمد رفعت ترتد من العارضة

ق 12 رأسية خطيرة من عمر كمال يتصدى لها البلعوطي

ق 6 غنام محمد يسدد وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي يتصدى

ق 2 أحمد عاطف ينطلق بمحاولة فيوتشر الأولى ويسدد في الشباك من الخارج

بداية المباراة

فيوتشر إنبي كأس الرابطة
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