مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي.. الثاني مع انطلاق الشوط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الفائز منهما مع غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

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ق 48 جووول محمد فاروق يسجل الثاني.. ركنية وتسديدة يتصدى لها البلعوطي ليتابعها فاروق في المرمى

بداية الشوط الثاني

ق 45+1 جووول متابعة من أحمد عاطف بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي

ق 45 خطيرة من أحمد عاطف والبلعوطي يتصدى مرة أخرى

ق 30 تسديدة قوية من أحمد رفعت ترتد من العارضة

ق 12 رأسية خطيرة من عمر كمال يتصدى لها البلعوطي

ق 6 غنام محمد يسدد وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي يتصدى

ق 2 أحمد عاطف ينطلق بمحاولة فيوتشر الأولى ويسدد في الشباك من الخارج

بداية المباراة