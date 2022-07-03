عامر حسين ينفي لـ في الجول تأجيل نهائي كأس مصر

الأحد، 03 يوليه 2022 - 20:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي × الزمالك

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الماضية في كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "تأجيل نهائي كأس مصر شائعة غريبة".

أخبار متعلقة
الكشف عن موعد أحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي بهدفه في بتروجت.. عبد المنعم يسجل لأول مرة محليا مع الأهلي مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي

وأضاف "تم اليوم إرسال تأكيد موعد المباراة للناديين في موعدها 21 يوليو كما هي".

وتابع "تم تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي والمقرر لها يوم 20 يوليو بسبب نهائي كأس مصر ليقام اللقاء يوم 21 أغسطس".

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي.

أما الزمالك فتغلب على أسوان في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

بينما النسخة الحالية من كأس مصر وصلت إلى ثمن النهائي والمقرر أن يختتم في شهر أغسطس.

اقرأ أيضا:

تأجيل أمم إفريقيا

قرار بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقية جديدة بجوائز مالية هائلة

المصري يغرم لاعبه للتغيب عن التدريبات

الترجي يتفاوض لضم لاعب فاركو

كأس مصر الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كأس الرابطة - زعيم الفلاحين إلى النهائي.. غزل المحلة يجتاز الإسماعيلي في ليلة تألق العارضة مران الأهلي – تدريبات استشفائية للسولية والشحات.. ومحاضرة بالفيديو من سواريش اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط نهائي كأس مصر الكشف عن موعد أحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (2) - (2) غزل المحلة.. زعيم الفلاحين إلى النهائي التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة كاف يعتمد بطولة دوري السوبر الإفريقي.. و10 ملايين دولار للبطل
أخر الأخبار
كأس الرابطة - زعيم الفلاحين إلى النهائي.. غزل المحلة يجتاز الإسماعيلي في ليلة تألق العارضة 7 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي – تدريبات استشفائية للسولية والشحات.. ومحاضرة بالفيديو من سواريش 10 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط نهائي كأس مصر 10 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين ينفي لـ في الجول تأجيل نهائي كأس مصر 28 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن موعد أحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية 53 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - محمد طلعت يحقق برونزية فردي الفروسية 57 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر تصفيات مونديال السلة - مصر (54)-(32) الكونغو الديموقراطية.. بداية الربع الثالث ساعة | كرة سلة
دورة ألعاب المتوسط - ميدالية جديدة.. أشرقت درويش تحصل على فضية التايكوندو ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة