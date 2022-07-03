مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (2) - (1) غزل المحلة.. التقدم في الوقت الإضافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.\

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.

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ق 97 جووول الإسماعيلي يتقدم.. انطلاقة فردية من الشامي ينهيها بتسديدة في القائم ترتد إلى خالد النبريص ليتابعها في الشباك

إلى الوقت الإضافي

ق 84 رابع تبديلات المحلة.. خالد الإخميمي بدلا من أشرف السيد

ق 80 جووول الإسماعيلي يتعادل بواسطة عمر العش على يمين الحارس

ق 79 ركلة جزااااء ثانية في المباراة.. هذه المرة لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة خالد سامي لأحمد مدبولي

ق 64 خالد النبريص بدلا من محمد بيومي

ق 62 إيهاب سمير بدلا من مصطفى العش في صفوف المحلة

ق 58 أشرف السيد بدلا من باولن فوافي في صفوف المحلة

ق 48 عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة ولكن العارضة تتصدى للمرة الثالثة

ق 47 مالك توريه بدلا من وليد مصطفى في صفوف المحلة

بداية الشوط الثاني

ق 45+4 نهاية الشوط الأول

ق 37 تسديدة عبد الرحمن مجدي يبعدها عمرو شعبان فيتباعها محمد الشامي في العارضة.. للمرة الثانية العارضة تتصدى لتعادل الإسماعيلي.

ق 34 أحمد مدبولي يسدد ولكن عمرو شعبان يتصدى

ق 25 التعادل يضيع.. بينية من عبد الرحمن مجدي يسددها محمد مخلوف ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

ق 17 تسديدة سيئة من عبد الرحمن مجدي يبعدها الدفاع بسهولة

ق 6 صفراء أولى للاعب المحلة وليد مصطفى بعد تدخل قوي على محمد هاشم

ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان

ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة