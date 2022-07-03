مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (1) غزل المحلة.. التعادل في الدقائق الأخيرة
الأحد، 03 يوليه 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.\
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.
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ق 80 جووول الإسماعيلي يتعادل بواسطة عمر العش على يمين الحارس
ق 79 ركلة جزااااء ثانية في المباراة.. هذه المرة لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة خالد سامي لأحمد مدبولي
ق 64 خالد النبريص بدلا من محمد بيومي
ق 62 إيهاب سمير بدلا من مصطفى العش في صفوف المحلة
ق 58 أشرف السيد بدلا من باولن فوافي في صفوف المحلة
ق 48 عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة ولكن العارضة تتصدى للمرة الثالثة
ق 47 مالك توريه بدلا من وليد مصطفى في صفوف المحلة
بداية الشوط الثاني
ق 45+4 نهاية الشوط الأول
ق 37 تسديدة عبد الرحمن مجدي يبعدها عمرو شعبان فيتباعها محمد الشامي في العارضة.. للمرة الثانية العارضة تتصدى لتعادل الإسماعيلي.
ق 34 أحمد مدبولي يسدد ولكن عمرو شعبان يتصدى
ق 25 التعادل يضيع.. بينية من عبد الرحمن مجدي يسددها محمد مخلوف ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
ق 17 تسديدة سيئة من عبد الرحمن مجدي يبعدها الدفاع بسهولة
ق 6 صفراء أولى للاعب المحلة وليد مصطفى بعد تدخل قوي على محمد هاشم
ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان
ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء
بداية المباراة