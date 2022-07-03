مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (1) غزل المحلة.. الهدف الأول مبكرا
الأحد، 03 يوليه 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.\
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.
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ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان
ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء
بداية المباراة
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