مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (1) غزل المحلة.. الهدف الأول مبكرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.\

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------

ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان

ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة