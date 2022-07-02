لابورتا: هذا شرط بقاء دي يونج.. وقرار ديمبيلي بين يديه

السبت، 02 يوليه 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مسألة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج المحاط باهتمام مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو على هامش تأبين يوهان كرويف أسطورة النادي: "فرينكي دي يونج لاعب في برشلونة، ويعتبر أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف "نعرف أن هناك أندية تريده، ليس فقط مانشستر يونايتد. ليس لدينا أي نية لبيعه، ولدي الانطباع أنه يريد البقاء".

وأوضح "سأفعل كل ما في قوتي لإبقائه، وسنخوض مناقشة أخرى، بشأن مستوى رواتب بعض اللاعبين الذي يفوق المستوى الذي حددته الإدارة التي أتشرف برئاستها. مسألة الراتب يجب تعديلها".

أما عن مفاوضات ضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ قال لابورتا: "إنه لاعب في بايرن ميونيخ. الكل يعرف أنه لاعب عظيم، ولكني سأفضل عدم الحديث عنه لأنه لاعب في صفوف بايرن".

وتابع "نعرف أنه قال علنا إنه يريد المجيء إلى برشلونة ونحن نشعر بإطراء كبير لذلك، ولكن لدينا كامل الاحترام لبايرن ميونيخ، فهو أحد أفضل أندية العالم. في العلاقة بين الأندية، نحن نحترم بعضنا البعض".

وعن استمرار عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الذي انتهى عقده قال رئيس النادي: "إنه شخص نقدره كثيرا. لقد قدم مستويات عالية في الدور الثاني والمدرب (تشافي هيرنانديز) سعيد به للغاية".

وأوضح "إنها مسألة اقتصادية. لم يمنحنا إجابة بالسلب أو الإيجاب، ولكننا نحتفظ بعلاقة جيدة مع اللاعب والوكلاء، وهناك تواصل. إذا وافق على شروطنا سيستمر، وإذا لم يوافق سيرحل".

وأضاف "لم نضع موعدا نهائيا أو أي شيء كذلك، لا بخصوص التعاقدات ولا الرافعات. الآن بعد أن فعلنا الرافعة الأولى، تحررنا من بعض الضغط. نحن نعمل بكل جهد، سواء فيما يخص الانتقالات أو الرافعات".

وتحدث لابورتا عن صفقة رافينيا نجم ليدز يونايتد قائلا: "تحدثنا مع ليدز يونايتد، أعتقد أنهم لن يشعروا بالاستياء".

وأردف "لدينا اتصالات وتحدثنا بشكل شخصي. ما يحدث هو أن هناك أندية أخرى تريد رافينيا وتقدم عروضها".

وكان رافينيا قريبا من أرسنال ثم تشيلسي، إلا أن التقارير تشير إلى تمسكه برغبته في الانتقال إلى برشلونة.

طالع أيضا:

تقرير: النصر يرغب في ضم لاعب برشلونة

تعرف على مجموعة مصر في كأس العالم لليد

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل رونالدو

كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح

رافينيا الدوري الإسباني برشلونة خوان لابورتا روبرت ليفاندوفسكي فرينكي دي يونج مانشستر يونايتد
نرشح لكم
بعد 6 سنوات بقميص برشلونة.. ليتشي يستعير أومتيتي عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم ذا أثليتيك: برشلونة يحاول التخلص من مهاجميه لأجل دي يونج.. وبديل محتمل لـ ألونسو وصلت الصفقة الدفاعية.. فالنسيا يتعاقد مع "راموس التركي" كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر تواجه بلجيكا استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء 22 دقيقة | منتخب مصر
كيفن تراب: كان لدي عرض من مانشستر يونايتد لكن اخترت فرانكفورت 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12 ساعة | الكرة المصرية
دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان ساعة | ميركاتو
بنزيمة: رحيل كريستيانو ساعدني في تسجيل أهدافا أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا ساعة | ميركاتو
سكاي: مسألة وقت.. بولونيا يضم مهاجم بايرن ميونيخ 2 ساعة | ميركاتو
ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا