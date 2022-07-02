مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. هدف غير محتسب
السبت، 02 يوليه 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
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ق 50: هدف غير محتسب للأهلي من طاهر بسبب التسلل على محمد شريف
ق 48: إصابة محمد الشناوي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 44: الشناوي يتصدى لركلة جزاء من أمام مصطفى الجمل
ق 43: ركلة جزاء لبتروجت بعد خطأ من محمد هاني
ق 38: ضغط من بتروجت ومحاولات للتعادل
ق 28: الثاني يضيع من شريف بعد تمريرة من طاهر
ق 27: تسديدة من طاهر تمر جوار القائم الأيسر بعد تمريرة من علي معلول
ق 8: جوووول أفشة والأول للأهلي
انطلاق المباراة
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