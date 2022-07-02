مباشر كأس مصر - الأهلي ضد بتروجت

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

احتفال فريق الأهلي بالهدف أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

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انطلاق المباراة

الأهلي بتروجت كأس مصر
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