مباشر كأس مصر - الأهلي ضد بتروجت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

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انطلاق المباراة