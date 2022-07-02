انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(0) بتروجت.. الأحمر إلى النهائي

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

أفشة يسجل الهدف الأول في مرمى بتروجت - مصطفى معوض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/صفر والتأهل لنهائي كأس مصر

ق 83: خروج أفشة وحمدي فتحي ونزول أليو ديانج ووليد سليمان

ق 79: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم

ق 77: القائم يمنع الأهلي من الثالث من حمدي فتحي

ق 73: جوووول عبد المنعم والثاني بضربة رأسية

ق 72: حسام حسن يراوغ دفاع بتروجت ويسدد كرة قوية اصطدمت في الدفاع وذهبت ركنية

ق 70: خروج محمد شريف وطاهر ونزول صلاح محسن وحسام حسن

ق 67: محمد شريف يهدر الثاني بعد عرضية من علي معلول

ق 63: الشحات يراوغ دفاع بتروجت ويسدد والحارس بعدها لركنية

ق 50: هدف غير محتسب للأهلي من طاهر بسبب التسلل على محمد شريف

ق 48: إصابة محمد الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: الشناوي يتصدى لركلة جزاء من أمام مصطفى الجمل

ق 43: ركلة جزاء لبتروجت بعد خطأ من محمد هاني

ق 38: ضغط من بتروجت ومحاولات للتعادل

ق 28: الثاني يضيع من شريف بعد تمريرة من طاهر

ق 27: تسديدة من طاهر تمر جوار القائم الأيسر بعد تمريرة من علي معلول

ق 8: جوووول أفشة والأول للأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي بتروجت كأس مصر
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