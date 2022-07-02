انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(0) بتروجت.. الأحمر إلى النهائي
السبت، 02 يوليه 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/صفر والتأهل لنهائي كأس مصر
ق 83: خروج أفشة وحمدي فتحي ونزول أليو ديانج ووليد سليمان
ق 79: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم
ق 77: القائم يمنع الأهلي من الثالث من حمدي فتحي
ق 73: جوووول عبد المنعم والثاني بضربة رأسية
ق 72: حسام حسن يراوغ دفاع بتروجت ويسدد كرة قوية اصطدمت في الدفاع وذهبت ركنية
ق 70: خروج محمد شريف وطاهر ونزول صلاح محسن وحسام حسن
ق 67: محمد شريف يهدر الثاني بعد عرضية من علي معلول
ق 63: الشحات يراوغ دفاع بتروجت ويسدد والحارس بعدها لركنية
ق 50: هدف غير محتسب للأهلي من طاهر بسبب التسلل على محمد شريف
ق 48: إصابة محمد الشناوي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 44: الشناوي يتصدى لركلة جزاء من أمام مصطفى الجمل
ق 43: ركلة جزاء لبتروجت بعد خطأ من محمد هاني
ق 38: ضغط من بتروجت ومحاولات للتعادل
ق 28: الثاني يضيع من شريف بعد تمريرة من طاهر
ق 27: تسديدة من طاهر تمر جوار القائم الأيسر بعد تمريرة من علي معلول
ق 8: جوووول أفشة والأول للأهلي
انطلاق المباراة