مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (46) (17) كينيا.. نهاية الربع الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وكينيا في الجولة الثانية من ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

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نهاية الربع الثاني: 46-17 لمصر

ق 3: 43-14 لمصر

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 17-8 لمصر

بداية اللقاء