مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (46) (17) كينيا.. نهاية الربع الثاني

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

مصر - السنغال - تصفيات كأس العالم لكرة السلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وكينيا في الجولة الثانية من ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

أخبار متعلقة
كرة سلة - مصر تخسر من الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما كرة سلة - مصر تكتسح السنغال بفارق 33 نقطة في تصفيات كأس العالم كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول

--

نهاية الربع الثاني: 46-17 لمصر

ق 3: 43-14 لمصر

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 17-8 لمصر

بداية اللقاء

مصر كينيا تصفيات كأس العالم لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - مصر تخسر من الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما كرة سلة - مصر تكتسح السنغال بفارق 33 نقطة في تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (76) (43) السنغال.. اكتساح مصري سلة - الأهلي يجدد عقده مع أوجستي كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة اجتماع بين تذكرتي واتحاد السلة لتنسيق عودة الجماهير كرة سلة - منتخب مصر يفوز على أوغندا وديا
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الأهلي ضد بتروجت 14 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (46) (17) كينيا.. نهاية الربع الثاني 22 دقيقة | كرة سلة
لابورتا يكشف موعد تقديم كيسي وكريستنسين بقميص برشلونة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد فسخ تعاقده مع النجم.. كوليبالي ينضم لـ كارميوتيسا القبرصي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بتروجت - هشام ورشاد وفليكس يقودون الهجوم أمام الأهلي في الكأس 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم في مباراة سورايش الأولى ضد بتروجت 49 دقيقة | الكرة المصرية
دي خيا: جماهير مانشستر يونايتد ستحب طريقة لعب تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة غزل المحلة - 22 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة.. وغياب فتح الله ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 2 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك