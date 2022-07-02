دي خيا: جماهير مانشستر يونايتد ستحب طريقة لعب تين هاج

يثق دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في أن فريقه سيقدم كرة قدم جميلة من شأنها أن تعجب الجماهير تحت فيادة المدرب إريك تين هاج.

وقال دي خيا في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: "اعتقد أننا جميعا متحمسين للموسم الجديد والمدرب الجديد، هو يقدم نوعية كرة قدم جميلة ستحبها الجماهير بكل تأكيد".

وتابع "من الرائع أن تكون قادرا على السفر وأن تلعب أمام الجماهير خارج إنجلترا وحول العالم، ومن الرائع دائما التواجد مع الجماهير ومحاولة جعلهم يستمتعون بالتجربة".

وأضاف "لقد قضينا سنوات صعبة مع فيروس كورونا لذلك أن تكون قادرا على السفر حول العالم وأن تكون برفقة الجماهير سيكون الأمر لطيفا ولا نستطيع الانتظار لفعل ذلك".

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين إريك تين هاج ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لرالف رانجنيك الذي قضى الموسم الماضي كمدرب مؤقت.

وبدأ مانشستر يونايتد استعداده لموسم 2022-2023 يوم الإثنين الماضي.

ووصلت مجموعة من اللاعبين إلى كارينجتون في بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الجددي على فرصة للقاء بعض من لاعبيه.

وغاب أكثر من لاعب عن اليوم الأول ليونايتد بسبب مشاركتهم في مباريات منتخبات بلادهم خلال شهر يونيو

وسيستعد مانشستر يونايتد للموسم الجديد بخمسة مباريات ودية أمام كل من ليفربول، وميلبورن فيكتوري، وكريستال بالاس، وأستون فيلا، وأتليتكو مدريد، ورايو فايكانو.

وسيبدأ مانشستر يونايتد الموسم بمواجهة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد يوم 7 أغسطس.

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