كرة طائرة – منتخب السيدات يخسر من اليونان ويحصد المركز السادس في ألعاب البحر المتوسط
السبت، 02 يوليه 2022 - 16:42
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات من اليونان بنتيجة 3-1 اليوم السبت ليحصد المركز السادس في دورة ألعاب البحر المتوسط.
وجاءت النتيجة الشوط الوحيد الذي فاز به منتخب بواقع 25-17.
فيما خسر الأشواط الثلاثة الأخرى بنتيجة 25-16 و25-17 و25-21.
وكان منتخب مصر فاز أمس الجمعة على تونس في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 3-1.
وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.
وحصدت مصر حتى الآن 33 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و10 فضية و16 برونزية.
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