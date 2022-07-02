الصفقة الثامنة.. مونزا يستعد للمشاركة التاريخية في الدوري الإيطالي بالتعاقد مع سينسي

السبت، 02 يوليه 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي - إنتر

يواصل نادي مونزا تدعيم صفوفه قبل المشاركة التاريخية للفريق الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.

وسيلعب مونزا في الدرجة الإيطالية الأعلى لأول مرة في تاريخ النادي البالغ من العمر 110 عاما.

وأعلن مونزا تعاقده بشكل رسمي مع ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان دون الكشف عن مدة التعاقد.

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وبات سينسي الصفقة الثامنة لنادي مونزا بعد ثنائي إنتر رانوكيا و ميكيلي دي جريجوريو، وليوناردو مانكوسو قادما من إيمبولي، وبيدرو بيريرا قادما من بنفيكا، وفالنتين أنتوف قادما من سسكا صوفيا، وأندريا كولباني ودافيدي بيتيلا الثنائي القادم من أتالانتا.

ولعب سينسي بقميص إنتر ميلان خلال الموسم الماضي في 23 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين.

وارتدى صاحب الـ26 عاما قمصان أندية سامبدوريا وساسولو وإنتر قبل الانتقال لصفوف مونزا.

وحصل سينسي على الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر رفقة إنتر.

وصعد مونزا إلى الدوري الإيطالي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، ويملكه سيلفيو بيرلسكوني، كما يشغل أندريا جالياني منصب المدير التنفيذي.

ويبحث سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ومالك ميلان الأكثر نجاحا في تاريخه، عن كتابة التاريخ مع مونزا منذ شراء النادي في سبتمبر 2018 وبرفقته -كالعادة دائما أبدا- أدريانو جالياني، الرئيس التنفيذي المفضل لسيلفيو، ورجله الأهم في ميلان التاريخية.

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