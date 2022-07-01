كأس مصر – هنيستروزا يقود المقاولون للفوز على الجونة بثنائية وخطف أول بطاقات ربع النهائي

حسم المقاولون العرب أولى بطاقات التأهل لدور الـ 8 من كأس مصر 2022 بتحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون رد.

وسجل لويس إدوارد أول أهداف اللقاء في الدقيقة "61" وأضاف عمر بسام الهدف الثاني في الدقيقة "74".

وحجز المقاولون مقعدا في ربع نهائي كأس مصر وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة.

ضغط مبكر

بدأ نادي المقاولون بضغط مبكر على مرمى الجونة وأهدر أحمد أبوعجيلة فرصة هدف مؤكد من انفراد تام تصدى له محمود الغرباوي حارس الجونة.

وواصل المقاولون الضغط على مرمى الجونة وسدد كريم مصطفى كرة قوية لكن الغرباوي تصدى مجددا.

نقطة تحول

شهدت الدقيقة "39" من الشوط الأول نقطة التحول في المباراة بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه محمد رزق لاعب الجونة.

رزق حاول منع أحمد علي من الانفراد بمرمى محمود الغرباوي لينال العقاب بشكل فوري.

الجونة استطاع الخروج بنتيجة الشوط الأول متعادلا رغم النقص العددي بعد طرد محمد رزق.

البديل الناجح

الجونة حاول الضغط على مرمى المقاولون مع بداية الشوط الثاني عن طريق نور السيد والملغاشي أرون.

محمد عودة دفع بالكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا ليجد الحل ويسجل أول أهداف المباراة عند الدقيقة "61" بعد متابعة لعرضية كريم مصطفى.

هنيستروزا عاد ليقود هجمة منظمة ويمهد كرة الهدف الثاني للبديل الآخر لعمر بسام الذي وضعها من لمسة واحدة في مرمى الجونة ليتقدم الذئاب بهدفين دون رد.

النقص العددي منح المقاولون السيطرة على باقي أحداث المباراة وحاول الثنائي أحمد علي وعمر بسام إضافة الهدف الثالث لكنه فشل.

يذكر أن المقاولون العرب سبق وفاز بالمسابقة ثلاث مرات في تاريخه (1990 - 1995 - 2004)، فيما لم يفز الجونة بالكأس من قبل.

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