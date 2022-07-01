حوار - صلاح بعد التجديد: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز.. والكل يصبح أفضل بعد الثلاثين

أجرى موقع ليفربول الرسمي حوارا مع محمد صلاح نجم الفريق بعد تجديد تعاقده، الذي تم إعلانه اليوم -الجمعة- قبل 12 شهرا من نهاية عقده السابق.

وأعلن ليفربول تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن التجديد سيكون لثلاث سنوات.

وإليكم نص الحوار:

مو، شكرا لك على السماح لنا بزيارتنا في عطلتك، هل يمكنك إخبار الجميع لماذا نحن هنا اليوم؟

حسنا، لقد جددت عقدي ولهذا نحن هنا الآن.

إنها أخبار رائعة، أنا واثق أن كل مشجعي الفريق سيكونون سعداء. كيف تشعر؟

ينتابني شعور عظيم وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع.

كان هناك الكثير من الأحاديث والتكهنات، ما مدى سعادتك بإنهاء هذا الأمر وتسليط التركيز الخارجي على الكرة التي تلعبها؟

الأمر يتطلب بعض الوقت للتجديد، ولكن الآن كل شيء تم ولذلك نحن بحاجة فقط للتركيز على ما يلي.

أكملت عامك الثلاثين في الشهر الماضي، ولكن الشعور العام في الخارج أنك لاعب لا يزال يملك الكثير من السنوات على القمة بفضل حالتك البدنية، هل تتفق مع ذلك؟

بالتأكيد. أعتقد أن الكل بدأ يصل مؤخرا إلى أفضل مستوياته بعد الثلاثين. أنا متحمس للغاية بخصوص الأعوام المقبلة.

الذكرى الخامسة لانضمامك إلى ليفربول كانت الشهر الماضي. لقد كانت رحلة مذهلة حتى الآن..

لقد كانت كذلك. فزنا بالكثير من الأشياء معا، ومررنا ببعض الإحباطات، ولكن هذه هي كرة القدم. استمتعت بالكرة هنا في هذا النادي وأتمنى أن أواصل الاستمتاع بها والفوز بالألقاب.

هل كان هذا ما توقعته حين انتقلت إلى ليفربول في 2017؟

إذا نظرت إلى وقت انضمامي، لم يكن النادي يفوز بالكثير من الأشياء، ولكني أعتقد أن المقابلة كانت معك، وأني أخبرتك أني جئت إلى هنا للفوز بالألقاب. أعتقد أننا فزنا بألقاب جيدة معا منذ ذلك الوقت، وأعتقد أننا قادرون على فعلها مجددا.

كإنسان ولاعب أيضا، لأي درجة اختلفت عن الشخص الذي مر من باب ميلوود في 2017؟

صرت أكثر خبرة وأعرف المزيد الآن. أعرف الناس في المدينة أكثر، وأعرف كرة القدم أكثر، وزملائي أيضا. أنت تتعلم في كل يوم حين تلعب كرة القدم. الأمر مختلف تماما الآن.

لأي درجة أنت ممتن للناس الذين أظهروا إيمانهم بك وأتوا بك إلى ليفربول؟

أنا واثق أننا قمنا معا بعمل رائع، هم أحضروني وأنا قمت بعمل رائع مع الفريق. أريد أن أشكر كل من ساعدني على المجيء إلى هنا. لا يزال هناك طريق طويل لنسيره.

156 هدفا في 254 مباراة فقط. أنت الهداف التاريخي التاسع للنادي. تحدثت قبل ذلك عن تحطيم أرقام النادي، كم يلهمك أنك الآن ستبقى هنا لوقت أطول؟

من الرائع أن ترى نفسك تاسع الهدافين التاريخيين للنادي، خصوصا حين تفعلها في وقت قصير. إنه شيء عظيم، وكما قلت كثيرا من قبل، أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالألقاب، ولكني أعتقد أنك حين تسجل الأهداف وتساعد الفريق على الفوز بالمباريات، فهذا أيضا ما يجلب الألقاب. إنه شيء أفخر به.

إنها إحصائية رائعة، كونك التاسع على القائمة بالفعل..

بالتأكيد، وخصوصا في وقت قصير كجناح، مع الكثير من التمريرات الحاسمة أيضا، إنه شيء عظيم.

فزت بكل بطولة رئيسية ممكنة كلاعب في صفوف ليفربول، وأضفت اثنتين في الموسم الماضي. هل أنت واثق من استعداد الفريق للمنافسة على أعلى المستويات مرة أخرى في الموسم الجديد؟

نعم. أعتقد أنكم يمكنك رؤية أن الفريق يسير للأمام في آخر 5 أو 6 سنوات. في آخر موسم كنا قريبين من الفوز بأربعة ألقاب، ولكن للأسف في آخر أسبوع من الموسم خسرنا اثنين. أعتقد أننا في وضع جيد للقتال على كل شيء. لدينا تعاقدات جديدة، وكل ما علينا هو مواصلة العمل الجاد والتحلي بالإيجابية والرؤية الجيدة.

كما قلت، كنا قريبين من لقبين آخرين في الموسم الماضي، هذا الفريق أظهر في الماضي أنه ينهض من العثرات..

نعم، أعتقد أن الفريق يملك ما يتطلبه الفوز بكل الألقاب والقتال على كل شيء منذ بداية الموسم.

[gallery:1]

أعرف أنك تحب التركيز على الفريق، ولكنه كان موسما مميزا لك بالفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين والحذاء الذهبي وجائزة الأكثر صناعة في الدوري الإنجليزي. ما هي أهدافك للموسم المقبل؟

أتمنى أن أفوز بهم مجددا، ولكن أولا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أعتقد أنه من المهم أن نذكر التمريرات الحاسمة: 13 في الدوري. الهجوم سيبدو مختلفا بانضمام داريو نونيز ورحيل ساديو ماني. كم تتطلع للعمل مع تعاقدنا الجديد؟

أنا متحمس للغاية وأريد اللعب معه. حظي بموسم جيد ولعب جيدا ضدنا (مع بنفيكا) ذهابا وإيابا. ساديو رحل وسأفتقده. لقد قضى مواسم عظيمة مع النادي، ولذلك أتمنى له الأفضل، وأتمناه لداروين أيضا حتى يسجل الكثير من الأهداف لنا.

لعبت 63 مباراة بما في ذلك كأس أمم إفريقيا، لقد كان موسما شاقا لك. ما هي أهمية وقت الصيف بالنسبة لك بعده؟

من الرائع دائما أن تحظى بعطلة وفرصة لإعادة الشحن. الموسم الماضي كان طويلا للغاية خصوصا في ظل وجود كأس أمم إفريقيا. كنت أود أن نفوز بألقاب أكثر، ولكن لا يمكنني الشكوى، فقط أحتاج للتركيز على العام المقبل.

أنت أيقونة بالنسبة لمشجعينا. لقد رسموا جدارية لك قرب أنفيلد. ماذا يعني لك هذا؟

هذا عظيم. الجدارية تبدو رائعة لدرجة لا تصدق. كنت سعيدا للغاية حين خرجت لرؤيتها في الشارع وأخذت صورة معها. سأنشرها قريبا.

على ذكر الجماهير، ماذا تعتقد بشأن حفل التتويج في نهاية الموسم الماضي؟ خسرنا دوري أبطال أوروبا في الليلة السابقة، ولكن ما يفوق نصف مليون شخص خرجوا لتحية الفريق..

إنه شيء لا يصدق. لن تراه في أي مكان آخر. أعتقد أن الناس يقدرون ما فعلناه وما نفعله على مدار الموسم. كان هناك واقعتي إحباط متتاليتين لنا في الأسبوع الأخير من الموسم ولكنهم يعلمون أننا نقدم أفضل ما لدينا للفوز بالألقاب، ولذلك أتوا إلينا. أريد أن أشكرهم على هذه التجربة.

ما هي رسالتك للمشجعين اليوم بعد توقيعك على العقد الجديد؟

رسالتي لهم هي: أنتم تعرفونني وأنا أبذل كل شيء للنادي. اللاعبون في هذا الفريق يريدون تقديم أفضل ما لديهم في الموسم الماضي ومحاولة الفوز بكل الألقاب. كالعادة، ابقوا خلفنا وامنحونا دفعة كبيرة وأنا واثق أننا سنفوز بالألقاب معا مرة أخرى.

طالع أيضا:

الملك باق على عرشه

كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير

طالع كل ما قاله سواريس في مؤتمر الأهلي

وكيله: أؤمن بقدره سواريس على النجاح مع الأهلي