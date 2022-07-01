مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (59) (35) السنغال.. نهاية الربع الثالث

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

أخبار متعلقة
سلة - الأهلي يجدد عقده مع أوجستي كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول كرة سلة - منتخب مصر يفوز على أوغندا وديا كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة

--

نهاية الربع الثالث: 59-35 لمصر

ق 4: 52-35 لمصر

نهاية الربع الثاني: 38-25 لمصر

ق 1: مصر تتقدم 38-25

ق 6: مصر تتقدم 23-14

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 23-10 لمصر

ق 4: مصر تعزز التقدم 13-3

ق 5: مصر تتقدم بنتيجة 10-3

بداية اللقاء

كرة سلة تصفيات كأس العالم لكرة السلة منتخب مصر كرة سلة
نرشح لكم
سلة - الأهلي يجدد عقده مع أوجستي كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة NBA - كايري إيرفينج يقرر البقاء مع بروكلين.. ووستبروك مستمر مع ليكرز اجتماع بين تذكرتي واتحاد السلة لتنسيق عودة الجماهير كرة سلة - منتخب مصر يفوز على أوغندا وديا كرة سلة - منتخب مصر يودع كأس العالم 3×3 سيدات من دور المجموعات كرة سلة – عاصم مرعي ينتقل إلى شانجون ساكرز الكوري
أخر الأخبار
تحديد موعد والدولة المستضيفة لـ كأس السوبر الإيطالي 2022 بين ميلان وإنتر 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة سواريش الأولى – غياب بانون وكوكا وعودة السولية لـ الأهلي أمام بتروجت في الكأس 29 دقيقة | الكرة المصرية
سواريش: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا 38 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عرض جديد يضع رافينيا على أعتاب برشلونة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورة البحر المتوسط - أحمد عبد الغني يحصد فضيتين لمصر في رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
حوار - صلاح بعد التجديد: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز.. والكل يصبح أفضل بعد الثلاثين ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (59) (35) السنغال.. نهاية الربع الثالث ساعة | كرة سلة
ميلان يجدد تعاقد باولو مالديني وفريديرك ماسارا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا