مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (0) (0) السنغال.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

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بداية اللقاء