مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(2) - (0) الجونة.. جووول

يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون ضد الجونة ضمن دور الـ16 من نسخة الموسم الحالي 2021-2022 لكأس مصر.

وحسم المقاولون العرب بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد فيما فاز الجونة على بنها 3-1.

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ق74 عمر بسام يسجل الهدف الثاني بعد مجهود رائع من لويس إدوارد

ق65 أنقذ محمد نجيب مدافع الجونة فرصة تسجيل الهدف الثاني من أمام أحمد علي

ق61 لويس إدوارد يسجل الهدف الأول لنادي المقاولون بعد متابعة لعرضية كريم مصطفى

ق53 قاد أحمد علي مهام المقاولون هجمة خطيرة وسدد بقوة لكن كرته مرت بجوار المرمى

ق50 سدد أرنون مهاجم الجونة تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها اصطدمت بدفاع المقاولون

ق47 بدأ نادي الجونة الشوط الثاني بضغط على مرمى الجونة عن طريق نور السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 عرضية خطيرة للمقاولون العرب حولها أحمد أبوعجيلة بضربة رأسية مرت أعلى مرمى الجونة

ق39 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لمحمد رزق لاعب الجونة عقب تدخله على أحمد علي وهو في طريقه لمرمى الغرباوي

ق37 حول إسلام عبدالنعيم كرة عرضية نحو مرمى المقاولون لكن حكم اللقاء احتسب خطأ على لاعب الجونة

ق35 قاد محمود الشبراوي هجمة مرتدة لنادي الجونة وأرسل عرضية خطيرة قابلها محمود الجزار بتسديدة قوية لكنها تحولت إلى ركلة ركنية

ق29 أهدر كريم مصطفى فرصة مؤكدة لنادي المقاولون بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الغرباوي

ق21 قرر حكم اللقاء إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق20 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد هجمة منظمة قادها عبدالرحمن خالد "جبنة"

ق12 سدد أحمد علي لكن محمود الغرباوي تصدى للكرة كما احتسب اللقاء تسلل على مهاجم المقاولون.

ق7 تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز "زيزو" تمر اعلى مرمى الجونة بقليل

ق2 محمود الغرباوي حارس الجونة ينقذ فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لكرة أحمد أبوعجيلة المنفرد بالمرمى

انطلاق المباراة