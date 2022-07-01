مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(0) - (0) الجونة.. الأول يضيع

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون ضد الجونة ضمن دور الـ16 من نسخة الموسم الحالي 2021-2022 لكأس مصر.

وحسم المقاولون العرب بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد فيما فاز الجونة على بنها 3-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة
التشكيل - جبنة يقود المقاولون.. وقمر على مقاعد بدلاء الجونة في كأس مصر مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق12 سدد أحمد علي لكن محمود الغرباوي تصدى للكرة كما احتسب اللقاء تسلل على مهاجم المقاولون.

ق7 تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز "زيزو" تمر اعلى مرمى الجونة بقليل

ق2 محمود الغرباوي حارس الجونة ينقذ فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لكرة أحمد أبوعجيلة المنفرد بالمرمى

انطلاق المباراة

كأس مصر المقاولون العرب نادي الجونة
نرشح لكم
التشكيل - جبنة يقود المقاولون.. وقمر على مقاعد بدلاء الجونة في كأس مصر مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. وتدريبيات تأهيلية لطارق حامد وأوباما نونو جوميش: أؤمن بقدرة سواريس على النجاح مع الأهلي.. وأقول للجماهير اصبروا في البداية غالي: سواريس سيقود الأهلي أمام بتروجيت.. عبد الحفيظ: لن نبدأ من الصفر سواريس: لعب مباراة كل 3 أيام سيكون مؤثرا علينا ولكن.. ومن لا يتحمل الضغط ليس مدربا
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (0) (0) السنغال.. بداية اللقاء 21 دقيقة | كرة سلة
ميلان يجدد تعاقد باولو مالديني وفريديرك ماسارا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(0) - (0) الجونة.. الأول يضيع 37 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - جبنة يقود المقاولون.. وقمر على مقاعد بدلاء الجونة في كأس مصر 55 دقيقة | الكرة المصرية
مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول.. ما ترتيبه بين أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا