مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(0) - (0) الجونة.. الأول يضيع

يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون ضد الجونة ضمن دور الـ16 من نسخة الموسم الحالي 2021-2022 لكأس مصر.

وحسم المقاولون العرب بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد فيما فاز الجونة على بنها 3-1.

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ق12 سدد أحمد علي لكن محمود الغرباوي تصدى للكرة كما احتسب اللقاء تسلل على مهاجم المقاولون.

ق7 تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز "زيزو" تمر اعلى مرمى الجونة بقليل

ق2 محمود الغرباوي حارس الجونة ينقذ فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لكرة أحمد أبوعجيلة المنفرد بالمرمى

انطلاق المباراة