مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(0) - (0) الجونة.. الأول يضيع
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون ضد الجونة ضمن دور الـ16 من نسخة الموسم الحالي 2021-2022 لكأس مصر.
وحسم المقاولون العرب بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد فيما فاز الجونة على بنها 3-1.
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ق12 سدد أحمد علي لكن محمود الغرباوي تصدى للكرة كما احتسب اللقاء تسلل على مهاجم المقاولون.
ق7 تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز "زيزو" تمر اعلى مرمى الجونة بقليل
ق2 محمود الغرباوي حارس الجونة ينقذ فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لكرة أحمد أبوعجيلة المنفرد بالمرمى
انطلاق المباراة
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